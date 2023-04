Songfestivalduo Dion en Mia te kakken gezet in Even Tot Hier

Ⓒ ANP HH

Songfestivalduo Dion en Mia is zaterdag te kakken gezet in het programma Even tot hier. In een parodie drijven Niels van der Laan en Jeroen Woe de spot met de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Eerder was er al veel kritiek op het duo, omdat hun optredens vals waren.