Hans Kazàn weer opgenomen in Spaans ziekenhuis

„Hans kan niet eten. Hij ligt nu aan het infuus en krijgt medicatie tegen het overgeven. Er moet opnieuw onderzocht worden wat er aan de hand is. Hij is al veel afgevallen”, zegt Wendy tegen Shownieuws. „De artsen dachten dat ze gevonden hadden wat er aan de hand was, maar dat blijkt toch niet het juiste te zijn geweest. Ondanks dat er al heel veel is uitgesloten, moeten er nu opnieuw onderzoeken worden gedaan. Ook kijkt de Nederlandse internist uit het Radboud-ziekenhuis weer met de Spaanse dokters mee.”

Begin maart werd Kazàn met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Marbella, nadat hij misselijk was en zijn eten niet kon binnenhouden. Uitgebreid onderzoek en diverse scans leverden in eerste instantie niets op maar later werd overtollig maagzuur als oorzaak aangewezen.

„Laten we hopen dat dit de goede diagnose is. Het heeft lang geduurd, drie weken geen voedsel. Dat is toch ongelofelijk? Maar ik ben er nog én… voorzichtig optimistisch. Laten we hopen dat het goed blijft gaan en dat ik snel naar huis kan. Weer lekker slapen in mijn eigen bed, want vannacht heb ik slecht geslapen. Dat kan ook van de spanning zijn hoor. Want toen ik de diagnose kreeg te horen ging mijn hart natuurlijk van opwinding en vreugde wel iets sneller kloppen”, vertelde hij destijds aan Privé.