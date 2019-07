Vrouw van Vinnie Jones overleden aan kanker

Tanya kreeg de afgelopen jaren meerdere keren te maken met kanker. In 2013 werd bekend dat er huidkanker bij haar was ontdekt. Eerder werd ze al twee keer behandeld voor baarmoederhalskanker. De afgelopen weken zou haar conditie zijn verslechterd.

Vinnie en Tanya trouwden in 1994. Na een carrière als voetballer ging Vinnie acteren. Hij speelde onder meer in de films Snatch, Gone in 60 Seconds en X-Men: The Last Stand en de Amerikaanse dramaserie Elementary.