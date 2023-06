Premium Het beste van De Telegraaf

Waarom krijgt de gehypte serie The idol zulke genadeloze kritiek? ’Martelporno’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

The idol wordt genadeloos afgekraakt. Ⓒ HBO

Het was een serie waar aanvankelijk naar werd uitgekeken: The idol. Een show op HBO Max over de keerzijde van roem, met in de hoofdrol de prachtige Lily Rose Depp als tieneridool die probeert op te klimmen na een inzinking en de immens populaire zanger Abel Tesfaye, voorheen bekend als The Weeknd, als haar naargeestige partner. Tesfaye bedacht en schreef de serie met de maker van de veelgeprezen serie Euphoria Sam Levinson. Wat kan er nog misgaan, zou je denken?