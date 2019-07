Nicole Kidman wil derde seizoen Big Little Lies

„We zouden het heel graag willen doen”, zei Kidman in het Australische radioprogramma The Kyle And Jackie O Show. De 52-jarige Hollywoodster zou ’van slag’ zijn als de serie niet meer door zou gaan.

Volgens Kidman zou de hele cast, inclusief Reese Witherspoon en Zoë Kravitz, graag een vervolg zien. De actrices hebben zo’n sterke onderlinge band dat ze het gek zouden vinden als ze niet meer samen zouden werken.

Close

Nicole en Reese zijn heel close. Samen met Shailene Woodley en Laura Dern waren ze te gast op Zoë’s huwelijk in juni met acteur Karl Glusman.

Of er een derde seizoen komt zal sterk afhangen van het vinden van een goede ’storyline’. Maar volgens Kidman zijn er al een paar sterke ideeën gepitcht.

HBO liet al eerder weten twijfels te hebben over een nieuw seizoen. Het zou ’onrealistisch’ zijn te verwachten dat ’de drukste vrouwen van Hollywood’ zich opnieuw zouden willen vastleggen. In seizoen twee werd ook Meryl Streep aan de cast toegevoegd.

Big Little Lies draait om een groepje vrouwen in het rijke plaatsje Monterey, dat iets verborgen houdt over een sterfgeval. Kidman won meerdere awards voor haar rol als Celeste, die gevangen zat in een gewelddadige relatie.