Cameraman mag pas helpen als Freek Vonk dood ligt te bloeden

„Als ik dood lig te bloeden en niemand kan mij helpen, dan helpt Ivo wel”, aldus Vonk. Zijn cameraman vertelde eerder in Superguide dat Vonk hem had opgedragen altijd door te blijven draaien. De bioloog verwees naar de aanval van een haai in 2017. „Ivo kon toen niets doen”, legde Vonk uit. „Ik was op de boot, we voeren terug naar de kust, de bloeding werd gestelpt. Dus toen moest hij door blijven draaien.”

Door de jaren heen raakte Vonk meermaals gewond door een ontmoeting met een dier. Zo had hij vorig jaar aanvaringen met een slang en een tijgermeerval en in 2020 met een tapijtpython. In Jinek had hij zijn varaan Johan meegenomen. Vooral tv-recensent Angela de Jong reageerde paniekerig en rende weg van de tafel, omdat zij naar eigen zeggen niet van dieren houdt.