’Kanye eiste excuusbrief na belediging’

La Roux werkte ooit met de rapper samen en zei na afloop tegen een gemeenschappelijke vriend dat ze hem raar vond. „Hij is iemand die niet 100 procent normaal is. Je kunt het niet over gewone dingen hebben”, blikte ze terug op hun ontmoeting.

Dat vertelde Elly ook aan een vriend, die dat vervolgens weer doorvertelde aan Kanye. De zangeres werd daarna verzocht de gekwetste Kanye een brief te schrijven en dat deed ze, hoewel ze het belachelijk vond. „Ik zei niets slechts over hem. Ik zag gedrag, dat niet aan mij gericht was, dat ik naar en onprettig vond.”

De echtgenoot van Kim Kardashian, die kampte met mentale problemen, komt vaker in het nieuws vanwege zijn opmerkelijke uitspraken op social media en in interviews. Zo vergeleek de rapper zichzelf meerdere keren met God en Jezus en zei hij meermaals zichzelf de beste artiest ooit te vinden. Hij kwam er vorig jaar voor uit dat hij een bipolaire stoornis heeft, waarvoor hij nu zo’n drie jaar medicatie slikt. Kanye onthulde onlangs ook dat hij een alcoholprobleem heeft gehad. „Mensen hebben me een gek persoon genoemd, mensen hebben me alles genoemd - behalve een functionerende alcoholist.”