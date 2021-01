Succesvol componistenduo Frozen schrijft titelsong WandaVision

In de trailer vertelt Wanda (Elizabeth Olsen) aan haar man Vision (Paul Bettany) dat ze het zo jammer vindt dat de twee geen trouwringen hebben en geen eigen liedje. Daarop verschijnen er meteen ringen om hun vingers en begint het liedje dat Kristen Anderson-Lopez en Robert Lopez voor de serie schreven.

Het echtpaar heeft een behoorlijke staat van dienst. Ze werden genomineerd voor een Oscar voor het nummer Into The Unknown uit Frozen II, en wonnen de Academy Award voor voorganger Let It Go uit Frozen (2013) en voor het liedje Remember Me uit Coco (2017).

WandaVision vindt plaats na de gebeurtenissen van de film Avengers: Endgame uit 2019 en is gefilmd in de stijl van sitcoms uit de jaren 50. In de trailer is te zien dat Wanda en Vision een bijpassend keurig uiterlijk ophouden in de buurt, terwijl zij als superhelden ook te maken krijgen met schurken achter de schutting. De serie gaat op 15 januari van start op streamingservice Disney+.