Edwin Jonker heeft rol in GTST

Jonker, die vorig jaar de rol van Jezus vertolkte in The Passion, werd heel goed ontvangen in Meerdijk. „Ik kreeg een rondleiding, ik kreeg een eigen postvakje, een eigen kleedkamer”, vertelde hij zondag in RTL Boulevard. „Dus ik had wel een goed gevoel op de set ja.”

De soap wordt sinds vorige week maandag nog maar vier dagen per week uitgezonden. Aanleiding is de huidige opnamestop vanwege de coronacrisis. Een begrijpelijke beslissing, vindt Jonker. „Op een gegeven moment was het ook niet houdbaar. Hoe wil je 1,5 meter van elkaar afstaan op de set? Dingen herschrijven. Dat gaat op den duur ten koste van de kwaliteit en dan moet je gewoon stoppen.”