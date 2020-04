William en Catherine vieren negende huwelijksdag bescheiden

Op Instagram deelt het stel een foto van hun heugelijke dag destijds met de tekst: „Negen jaar geleden vandaag. Dank voor alle lieve wensen ter ere van de huwelijksdag van de hertog en hertogin van Cambridge.”

William en Catherine leerden elkaar in 2001 kennen tijdens hun studie aan de universiteit van het Schotse St. Andrews. Catherine had destijds echter al een relatie. Deze strandde twee jaar later, waarna de vonk tussen haar en William oversloeg. In oktober 2010 ging de prins op zijn knieën tijdens een vakantie in Kenia.

Bij het huwelijk waren onder anderen Willem-Alexander en Máxima van de partij. De 37-jarige William en de 38-jarige Catherine hebben drie kinderen: de 6-jarige George, de 4-jarige Charlotte en de 2 jaar oude Louis.