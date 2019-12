Star Wars IX: vakkundig slotakkoord, ook wat braaf

Schimmen uit het verleden laten zich volop gelden in Star Wars: Episode IX – The rise of Skywalker van regisseur J.J. Abrams. Deze cineast was eerder ook al verantwoordelijk voor Episode VII: met een opbrengst van ruim twee miljard dollar aan de bioscoopkassa een immens succes. Nu zet hij in de nieuwe film een punt achter de belangrijkste verhaallijn binnen het Star Wars-universum. Voorlopig althans.