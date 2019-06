Familie Nipsey Hussle eist voogdij dochtertje (10) op

Volgens TMZ hebben ze daar bewijs voor op basis van de andere twee kinderen van Tanisha Foster. Zo zit haar 18-jarige dochter momenteel nog steeds in een jeugdgevangenis in Los Angeles. Officieel hoort ze met haar leeftijd niet meer in de jeugdinstelling, maar ze blijft daar volgens de gevangenisdirectie omdat ze geen stabiele omgeving voor haar kunnen vinden om naar terug te keren. Nog niemand is naar voren gestapt zijn om de zorg voor haar op zich te nemen, ook haar eigen moeder niet. Tanisha zou in het leven van de achttienjarige de grote afwezige geweest zijn. Ook haar 17-jarige zoon biedt ze geen stabiele thuissituatie; hij zou nu eens hier en dan weer daar wonen en regelmatig afwezig zijn op school.

Emani Asghedom, het dochtertje dat zij samen met Nipsey Hussle heeft, woont momenteel bij zijn zus Samantha, die na de laatste hoorzitting de voogdij bleef behouden, tot frustratie van Tanisha. Een volgende hoorzitting over de voogdij is in juli.

Nipsey Hussle werd 31 maart neergeschoten voor zijn winkel in Los Angeles. Uit zijn laatste tweet vlak voor zijn dood, bleek al dat Nipsey zich zeer bewust was van het feit dat hij vijanden had. „Sterke vijanden hebben is een zegen”, schreef hij cryptisch.