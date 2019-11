Duncan Laurence luncht met koning Willem-Alexander en Máxima

De jaarlijkse Uitblinkerslunch is voor Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie. Dit jaar werden er 26 mensen uitgenodigd die recent een prijs of een andere onderscheiding hebben ontvangen voor hun prestaties op verschillende gebieden, zoals in de kunst & cultuur, de media, de wetenschap, de sport en het bedrijfsleven. Met de lunch willen de koning en koningin hun ’erkenning en waardering’ voor hen uitspreken.

Vanuit de media was bijvoorbeeld Jeroen Pauw uitgenodigd en vanuit kunst en cultuur mocht ook cabaretier Herman Finkers aanschuiven. Profvoetballer Virgil van Dijk, die momenteel voor Liverpool speelt, was ook aanwezig. Hij had de eer op de groepsfoto naast Máxima te mogen plaatsnemen.