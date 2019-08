Noel Gallagher schaamde zich voor Glastonbury-optreden Liam

Liam speelde op het bekende Britse festival een aantal solonummers en een aantal nummers van Oasis, de band waarin de twee broers jarenlang zij aan zij speelden. „Ik heb me nog nooit zo geschaamd voor een man in mijn hele leven”, laat Noel weten over het optreden van zijn broer.

„Op de een of andere manier lukte het hem om de Oasis-nummers rommelig en zwak te laten klinken. Hij zag er ook uit alsof hij de ergste dag van zijn leven meemaakte, in een pyjama van zijn zoon, en roepend in de microfoon over vermeend onrecht... Als je ze niet kan zingen, speel ze dan ook niet!”

De iconische band Oasis ging in 2009 op dramatische wijze uit elkaar na een ruzie backstage op een Frans festival, minuten voordat ze het podium zouden moeten betreden.