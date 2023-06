Douwe Bob: ’Duncan Laurence deed het supergoed bij Beste Zangers’

De zanger was vol lof over de oud-songfestivalwinnaar. „Hij is een heel toffe, aardige jongen. En hij zingt fenomenaal, dus ja, wat wil een mens nog meer.” Douwe Bob stelde daarnaast, zonder daarbij in details te treden, dat Laurence vaak „onbegrepen” is door het publiek.

Vorige week vonden de opnames plaats van Beste Zangers ondanks dat Laurence vlak daarvoor bekendmaakte „mentaal uitgeput” te zijn. Hij stelde onder meer de release van zijn album uit omdat de afgelopen maanden „te veel” voor hem waren geweest.

Mart Hoogkamer zou eigenlijk ook meedoen aan de reeks, maar hij zegde kort van tevoren af omdat hij op doktersadvies rust moet nemen. Zijn plek werd overgenomen door Nick Schilder. Ook Marco Bakker, Numidia, MEAU en Mell doen komend seizoen mee.