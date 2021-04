Zoon Connie Witteman heeft ic verlaten

„Marvin is van de ic af en naar de gesloten COVID-afdeling gebracht. Zijn waardes zijn net gemeten en het gaat gelukkig de goede kant op!”, schrijft een opgeluchte Connie op sociale media. Haar zoon heeft wel nog altijd extra zuurstof nodig, maar ’het is een grote stap vooruit’.

„Alvast grote dank voor jullie gebeden en de kaarsjes die jullie voor hem gebrand hebben. Alleen al dat er deze dagen aan hem gedacht is, heeft zeker allemaal bijdragen aan een hopelijk goed verloop”, gaat ze verder.

Marvin werd eind vorige week, ’na een week bij hem thuis doodziek te hebben gelegen met Covid-19’ met spoed naar het ziekenhuis gebracht, zo liet Connie weten. Maandagavond werd hij verplaatst naar de ic. „Ik mocht gelukkig even een half uur bij hem, maar ik ben me rot geschrokken. Dit is echt het slechtste scenario”, vertelde ze toen aan Privé. „Afgezien van zijn angeboren longafwijking was Marvin volledig gezond, geen overgewicht, niks. En toch overkomt het hem nu, in déze mate. De artsen hopen dat mijn berichten de jeugd waarschuwt en overtuigen om nog even rustig aan te doen. We zijn er nog niet!’’