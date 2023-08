Dragqueen Skyla Versai na afloop Pride aangereden door taxichauffeur

Naar eigen zeggen probeerde Versai samen met een vriend ’s nachts een taxi te krijgen om hun terug te brengen naar het hotel. „Toen hij aankwam en mij zag, omgetoverd als dragqueen, annuleerde hij de rit en probeerde hij snel om te keren.”

Terwijl de chauffeur zijn uiterste best deed om weg te komen, weigerde Versai het voorval los te laten. De twee raakten in een verhitte discussie, wat dramatisch afliep. „Op het moment dat ik probeerde over te steken, reed hij achteruit.” Versai laat het er niet bij zitten en heeft zowel videobeelden als getuigenverklaringen. „Maar het belangrijkste is: ik ben in orde.”

Respect

Hoewel Versai ongedeerd is, is de artiest vastberaden om de chauffeur voor de rechter te slepen. „Dit soort situaties overkomen ons vaak als gemeenschap en het is niet oké. We moeten eensgezind zijn om niet toe te staan ons zo te laten behandelen. Men hoeft ons niet leuk te vinden, van ons te houden of het met ons eens te zijn, maar ze moeten wel accepteren dat we bestaan en als mensen respect verdienen en zich veilig te voelen in onze omgeving.”

Skyla Versai is een Nederlandse dragqueen van Amerikaanse komaf. De artiest werd een van de juryleden van het eerste seizoen van Make Up Your Mind, het televisieprogramma waarin vijfentwintig BN'ers worden omgetoverd tot dragqueens.