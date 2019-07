Robbie Williams dacht aan zelfdoding door ’bezeten huis’

Williams vertelt in een openhartig gesprek met Jo Woods in de podcast Allen Nation over zijn strijd met zijn geestelijke gezondheid en drugsgebruik in de tijd dat hij met een ex-vriendin in een ’donker’ huis in Primrose Hill, Londen woonde. „Ik merkte meteen dat er iets duisters aan de hand was en er een vreemde energie hing”, vertelt Robbie over het huis. „De eerste keer dat ik het merkte was toen uit het niets een ghettoblaster aan ging.”

Toch plaatst de zanger wel een kanttekening bij zijn ervaring. „Ik gebruikte toen heel erg veel coke”, zo verklaart hij. „Als ik alleen thuis was hoorde ik voetstappen op de trap. Dat werd steeds erger. Mijn ex dacht het haar opa was.”

Maar de vreemde gebeurtenissen bleven niet bij het huis. „Als ik de auto instapte, sprong wat het ook was bij me op de achterbank. Na twee maanden in die ellende kon ik het niet meer aan. Ik dacht dat als dit bij me zou blijven ik zelfmoord zou plegen.”

De situatie werd alleen maar vreemder. „Ik stond op een dag op en er hing een donkere mist bij het voeteind. Ik was te bang om mijn tanden te poetsen omdat ik dan door de mist zou moeten lopen. Ik heb toen tegen mijn toenmalige vriendin gezegd dat ik zou gaan en vroeg haar mee te gaan.”

Later kwam Robbie er achter dat het huis gebouwd was op een begraafplaats met slachtoffers van de zwarte dood.