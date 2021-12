Kinderfilmmaker Henk van der Linden (96) overleden

Van der Linden maakte in zijn leven zo’n tachtig kinderfilms, meestal gebaseerd op bekende jeugdlectuur. Figuren als Dik Trom, Sjors en Sjimmie, Pietje Bell en Billie Turf kwamen geregeld terug in zijn films. Van der Linden produceerde, regisseerde en schreef de films die hij maakte zelf.

Zijn film Nieuwe avonturen van Dik Trom uit 1958 leverde hem een vermelding op in het Guinness Book of Records. De film draaide 28 jaar aaneengesloten in de bioscoop. Een favoriete film had Van der Linden niet, zegt familievriend Raymond van Haaf tegen ANP. „Elke film was voor hem hetzelfde en hij was trots op alle films.”

De filmmaker werd in 2020 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In datzelfde jaar maakte Olaf Koelewijn een film over Van der Linden, die is uitgezonden bij zowel Omroep MAX als de Limburgse zender L1.