Vlaamse ’vliegkunstenaar’ Panamarenko (79) overleden

De kunstenaar die in Antwerpen woonde en werkte, maakte internationaal naam met zijn wonderlijke toestellen die bedoeld waren om mee te vliegen. Ze kwamen echter nooit werkelijk van de grond. Het ging hem om het verlangen. De droom hoefde geen werkelijkheid te worden.

Panamerenko heette eigenlijk HenriVan Herwegen. Ⓒ Foto Hans Peters

Panamarenko werd vooral in de jaren zeventig van de vorige eeuw zeer gewaarderd. Het was in die periode dat hij ook een grote overzichtstentoonstelling kreeg in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Tijdens de legendarisch geworden manifestatie ’Sonsbeek buiten de perken’ in 1971 in Arnhem deed de Vlaming een vergeefse poging om zijn monumentale Aeromodeller de lucht in te krijgen. Een jaar later mocht het Documenta-publiek in Kassel het bijzondere luchtschip bewonderen.

De kunstenaar, wiens werk ook in diverse Nederlandse collecties is opgenomen, zou komend jaar tachtig jaar worden. Om dit kroonjaar luister bij te zetten, waren de voorbereidingen van twee grote tentoonstellingen al in volle gaan. Op 24 januari 2020 opent er in galerie Campo & Campo in Berchem Around the World in 80 Years, een retrospectieve rond het werk van Panamarenko. Van mei tot augustus volgt een tweede expositie Virtual Reality in het M HKA.