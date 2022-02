Premium Het beste van De Telegraaf

Playboy maakt jarenlang vrouwen geld afhandig 'Tinder-swindler' leidt opnieuw een luxeleventje

De Noorse Cecilie Fjellhøy dacht dat ze haar droomman had gevonden. Ze leende de Israëli 250.000 dollar en zag het geld nooit meer terug. Ⓒ ANP/HH/Netflix

Hij was als kind voorbestemd voor een leven in het teken van God, met stemmige zwarte kleding, zedig gedrag en voortdurende bijbelstudie. Het werden flitsende Gucci-shirts, grootschalige zwendel en een van de meest opzienbarende Netflix-documentaires ooit. Shimon Yehuda Hayut, ofwel de ’Tinder Swindler’, lichtte jarenlang talloze vrouwen op, maar leidt nog steeds een, zo lijkt het, luxeleven in de duurste stad ter wereld, Tel Aviv.