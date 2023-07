Premium Het beste van De Telegraaf

’Klimaatstrijder’ Cara Delevingne zorgt voor ophef: ’Wat een arrogant figuur’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Tijdens de Grote Prijs van Groot-Brittannië waren er een boel bekende gezichten op het circuit van Silverstone. Shakira, Florence Pugh, Brad Pitt en Cara Delevingne waren van de partij. Laatstgenoemde is opmerkelijk, gezien ze zichzelf heeft omgedoopt tot ’eco-warrior’ en er al jaren kritiek is op de sport wegens de uitstoot tijdens de races. En dan was ze ook nog betrokken bij een akkefietje met een Sky Sports-verslaggever Martin Brundle.