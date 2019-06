Vrouw ’bestelt’ Carey, maar krijgt Curie

De Canadese schrijfster Harriet Alida Lye schrijft op Twitter dat haar nicht Siobhan uit Engeland aan haar collega’s had gevraagd of zij voor haar verjaardag een taart kon krijgen met daarop het gezicht van Mariah Carey. „Ze hebben het verkeerd begrepen, dit is de taart die ze voor haar hebben gemaakt. Het is een feestelijk kijkende Marie Curie.”

De foto ging viraal en ook de popdiva zelf reageerde op het bericht, classy as always. „Dit had ik kunnen zijn als ik niet was gezakt voor wiskunde. Van harte gefeliciteerd, Siobhan!”

Marie Curie en haar echtgenoot, fysicus Pierre Curie, ontvingen in 1903 de Nobelprijs voor Natuurkunde voor het gezamenlijk ontdekken van de radioactieve stof radium. Acht jaar later kreeg Marie opnieuw een Nobelprijs, dit keer voor de Scheikunde. De in Polen geboren pionier overleed in 1934 aan beenmergdepressie, vrijwel zeker veroorzaakt door de jarenlange blootstelling aan radioactieve straling.

Mariah Carey heeft in haar carrière onder meer vijf Grammy Awards gewonnen en mocht vorige maand een Icon Award in ontvangst nemen. Bovendien kon de superster vorig jaar rekenen op de sympathie van voetbaltrainer Louis van Gaal, die voor zijn aflevering van Zomergasten een fragment van haar nummer Hero had geselecteerd.