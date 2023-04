’Paul van Vliet was warme, liefdevolle en geestige man’

De 82-jarige Blankers stond tussen 2007 en 2009 samen met Van Vliet op de planken met de toneelvoorstelling Liefdesbrieven. Ze kenden elkaar al tientallen jaren en wilden graag eens samen iets doen, wat uiteindelijk resulteerde in de voorstelling. „Dat heb ik zo fijn gevonden. Wij voelden alleen maar liefde voor elkaar.”

Ook Jochem Myjer deelt op sociale media een reactie op het overlijden van Van Vliet. „De mooiste lage stem, de liefste collega, een cabaret-icoon en mijn oudste vriend Paul van Vliet is overleden”, schrijft hij onder andere bij een serie foto’s van hen samen.

„Meester van de taal en timing.” Zo herinnert premier Mark Rutte cabaretier Paul van Vliet. „De man met de mooiste stem van Den Haag en heel Nederland, is overleden na een leven lang ’leuke dingen voor de mensen’”, schrijft Rutte op Twitter na het overlijden van Van Vliet.

Claudia de Breij bedankt Paul in een bericht. „Dag lieve, slimme, gulle, beschaafde, begaafde Paul. Dankjewel voor alles. Je inspiratie. Je ruimhartige adviezen. Je open houding, een jongen van 87. Het zingen. Het schrijven. Je brieven. Je voicemailberichten die zo vaak eindigden met de woorden ’blijf sterk’ (met die stem van jou. Dat helpt écht. Hielp echt)”, aldus Claudia.

Peter Pannekoek noemt Van Vliet op Twitter een ’ontzettend lieve man’. „We stonden ooit in de coulissen en ik zei: ’Ik moet zo op’ en toen antwoordde hij: ’Je moet niet op, je mag op.’ #grootheid”

„Een belangrijke man in ons vak is ervantussen”, zegt Ronald Snijders. „Zo speelde en speel ik nog altijd graag in zijn theater: PePijn, Den Haag. Meneer van Vliet, had ik een hoed, dan ging ie af.”

Richard Groenendijk: ”Één van de meest integere en gulle collega’s is niet meer. Een lieve man was het”, zegt hij.

„Wat een verdriet en een groot gemis”, laat de echtgenoot van prinses Margriet weten via Twitter. „Paul leren kennen in mijn studententijd in Leiden en sindsdien zijn de contacten altijd gebleven. Hij trad in het Figi theater nog op ter ere van mijn 80ste verjaardag!”, schrijft de inmiddels 83-jarige Van Vollenhoven.

Van Vliet overleed dinsdag op 87-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Blankers en hij hadden de laatste maanden geen contact meer met elkaar.