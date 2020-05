ROB VERLINDEN: ’Ik móést van TV’

Het zijn zware maanden geweest voor de populaire tv-tuinman Rob Verlinden, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, maar na een ingrijpende hartoperatie is hij inmiddels aan de betere hand. Ⓒ ANP

TV-tuinman ROB VERLINDEN - in augustus wordt hij zeventig - voelt zich als herboren nu hij vanwege de ziekte van Parkinson een ingrijpende hersenoperatie onderging. ,,Ik leefde jarenlang als een zombie en kon amper nog praten. Ik schaamde me diep voor mijn aandoening en durfde me nauwelijks nog in het openbaar te vertonen”, vertelt hij. Inmiddels begint hij zich langzaam weer de oude te voelen.