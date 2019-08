’Het spijt me’ is terug met Caroline Tensen

Het welbekende bloemetje om de ruzie ter plaatse te helpen beslechten heeft plaatsgemaakt voor een white room op neutraal terrein. Caroline brengt mensen in deze nieuwe Het spijt me samen in een intieme ruimte, waar iedereen zonder afleiding kan praten.

De vraag is: gaat die ander in op de uitnodiging van Caroline om de spijtbetuigingen aan te horen in de white room? En de volgende vraag: is diegene bereid om te vergeven?

In de eerste aflevering zien we een net volwassen geworden dochter en een vader die elkaar in haar puberteit kwijt raakten en elkaar al jaren niet meer gezien hebben. En jeugdvrienden die elkaar al 36 jaar kennen en die door een domme, verkeerd geïnterpreteerde app nu al zeven jaar geen contact hebben.