Jan Dijkgraaf stopt bij VI vanwege racisme-rel en Gordon

„De weken na de racisme-uitzending veranderde je radioprogramma radicaal”, schrijft Dijkgraaf. „Je kroop vol in de slachtofferrol en het moest allemaal anders. Positief. Vrolijk. Lief. Niet mijn kernkwaliteit als columnist. (...) Ik beweer altijd dat ik als columnist niemands knecht ben. De dag na die geruchtmakende tv-uitzending van Veronica Inside spaarde ik jou.”

Hij vervolgt: „Dus ik had het er daarna met mevrouw Dijkgraaf regelmatig over wat ik moest doen. Keurig mijn contract uitdienen en wekelijks tussen de bloemetjes en de bijtjes jouw show ’opvrolijken’ met een programma-onderdeel waar jij hoor- en zichtbaar al tijden geen reet aan vindt?”

Gordon

De oud-hoofdredacteur van Metro besloot te stoppen met zijn column. Hij loopt daarmee naar eigen zeggen tot het einde van dit jaar zesduizend euro mis. „Maar ik vind buikpijn vanwege mijn geloofwaardigheid ook een hoge prijs. (...) De reden is eigenlijk heel simpel: ik wil mezelf in de spiegel kunnen blijven aankijken.”

De druppel voor Dijkgraaf was, zo schrijft hij, dat hij dinsdag geen column mocht voorlezen over Gordon. „Als ’Gordon’ namelijk ’Dreetje Hazes’ was geweest, hadden jullie zitten schateren in de studio. Nu het er eentje van Talpa is, kon het niet. Als ik dáár rekening mee moet gaan houden bij de keuze van mijn onderwerpen...”

Talpa laat aan De Telegraaf weten niet te willen reageren op het vertrek van Jan Dijkgraaf bij Veronica Inside. Wilfred Genee is niet bereikbaar voor commentaar.