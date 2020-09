Rob de Nijs pakt het optreden langzaam weer op

De 77-jarige De Nijs maakte een jaar geleden aan Privé bekend dat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson en van plan was in 2021 afscheid te nemen van het podium. De zanger maakt het goed.

Op zijn Facebookpagina is woensdag te lezen: .„Na een afwezigheid van zes maanden kunnen we eindelijk weer wat positieve geluiden laten horen. Wij kunnen jullie melden dat het, gezien de omstandigheden (corona en parkinson), uitstekend gaat met Rob.”

Positieve berichten

De zanger is bezig met de laatste opnames van zijn nieuwe album dat in november verschijnt en gaat dan ook weer het podium op. Wel zijn ze voorzichtig „in verband met de speciale maatregelen die we zullen moeten respecteren”.

Het Nederlandse muziekicoon kreeg de afgelopen periode veel berichten. „Namens Rob ook dank voor jullie lieve woorden in brieven, kaartjes, Facebook, Twitter, et cetera. Helaas is het onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Dus doen we het even zo.”