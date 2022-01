The Voice-coaches diep geschokt door uitzending BOOS

„Na de afgelopen dagen het nieuws vol afgrijzen en verbazing te hebben gevolgd, net de aflevering van BOOS gezien”, schrijft Ilse op haar Instagram Stories. „Ik ben enorm geschrokken en diep geschokt. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen die een muzikale droom wilden verwezenlijken in zo’n nachtmerrie terecht zijn gekomen. Heel goed dat dit tot op de bodem onderzocht gaat worden. Mijn hart gaat uit naar alle slachtoffers die dit is overkomen. Ik wens hen heel veel sterkte.” DeLange was coach van The Voice in het vierde en vijfde seizoen. In de meest recente seizoenen van The Voice Kids en The Voice Senior was Ilse ook te zien als coach.

Maan

Oud-deelnemer en winnares van The Voice of Holland 2016 Maan reageert ook op sociale media op de aflevering. Ze schrijft dat ze het verschrikkelijk vindt om te horen wat anderen is overkomen, maar zelf er weinig in te herkennen. „Omdat ook over mij verhalen de ronde hebben gedaan wil ik hier voor eens en altijd duidelijk over zijn: In mijn jaren bij The Voice heb ik zelf nooit te maken gehad met nare ervaringen.” Daarnaast zegt ze dat haar hart uitgaat naar alle betrokkenen.

Klacht over regisseur

Verder doen negentien vrouwen een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag door Jeroen Rietbergen. Vijftien mensen komen met een klacht over een regisseur van het programma. De man in kwestie zou geregeld ongepaste opmerkingen van seksuele aard hebben gemaakt en zich ook schuldig hebben gemaakt aan ongewenste handtastelijkheden.

Naar aanleiding van de BOOS-aflevering werd er in opdracht van producent ITV en RTL een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Openbaar Ministerie meldde donderdag dat mensen die mogelijk slachtoffer zijn geworden van zedenmisdrijven rond het tv-programma contact moeten opnemen met de politie.

Miss Montreal en Snelle, beiden coach in The Voice Kids, zijn „erg geschrokken” van de aflevering van het onlineprogramma BOOS over de misstanden rondom The Voice of Holland. In de bijna anderhalf uur durende aflevering vertellen verscheidene oud-kandidates en medewerkers van het programma over het seksueel overschrijdend gedrag waar zij slachtoffer van zouden zijn geworden.

„Net als jullie ben ik heel erg geschrokken van de heftige situaties bij The Voice of Holland die blootgelegd zijn in BOOS”, vertelt Sanne Hans, ook wel bekend als Miss Montreal, op haar Instagram. „Ik weet echt even niet zo goed wat ik erover moet zeggen... ben er stil van. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers.” De zangeres was drie seizoenen lang coach in The Voice.

Ook Snelle, die sinds twee seizoenen coach is bij The Voice Kids, reageert ontzet op het onlineprogramma. „Het nieuws omtrent The Voice houdt ook mij de laatste dagen enorm bezig. Vandaag ben ik dan ook erg geschrokken van de aflevering van BOOS. Mijn gedachten gaan uit naar alle slachtoffers.”

In de aflevering van BOOS doet een oud-kandidate van The Voice aangifte tegen Ali B vanwege verkrachting. Dinsdag kwam er een tweede aangifte aan het adres van de rapper. Drie jonge vrouwen vertellen dat zij „overwegend in werksferen langdurig en ongewenst betast” zijn door Marco Borsato. Ook meldden zich drie voormalig kandidaten van The Voice Kids. Ook kwamen er meldingen van seksueel overschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur.