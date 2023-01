Dochtertje Nienke Plas geopereerd aan hart: ’We overladen je met kusjes’

Harley is stabiel. „En we overladen je met kusjes en flauwe grappen (van je vader dan, want je mama is er best goed in)”, aldus Plas. „We hebben nog een weg te gaan maar we zijn zo dankbaar dat we op die weg mogen rijden, samen in de juiste versnelling richting een goed herstel.”

Omdat de influencer zich nu op haar dochtertje wil richten, heeft ze voor zaterdagavond de eerste voorstelling van haar theatertournee in Capelle aan den IJssel afgezegd. „Ik kom terug, wel met iets meer grijze haren. Hopelijk tot snel x Ps. wij zullen z.s.m. bekend maken welke voorstellingen verplaatst worden.”

Harley is het derde kind van de vlogster en haar man Resley. Ze hebben ook twee zoons.