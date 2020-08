Miley Cyrus brengt nieuwe plaat uit met Mark Ronson

„Ik heb eigenlijk een nummer op mijn plaat met Mark genaamd High en het is alsof ik, hoewel ik niet meer high word, nog steeds high word, want wat ik doe maakt me constant high”, vertelt de 27-jarige zangeres.

Midnight Sky, de nieuwe single van Miley Cyrus, kwam vrijdag uit. Het is nog niet bekend wanneer meer nieuwe muziek uitkomt, maar Miley heeft al vaker laten doorschemeren dat haar zevende album She Is Miley Cyrus binnenkort uitkomt.