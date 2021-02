Matthew McConaughey zamelt geld in voor ’zijn’ Texas

Met de opbrengst gaat hij Texanen hulp bieden om hen er zo snel mogelijk bovenop te krijgen.

„Hallo wereld, hallo Amerika! En howdy Texas! Zoals jullie allemaal weten is mijn ’home state’ Texas ontzettend hard geraakt door een heftige winterstorm, die ervoor heeft gezorgd dat miljoenen mensen zonder voorzieningen zaten, of nog steeds zitten. Sommige ziekenhuizen hebben zelfs geen water meer en dat kan gewoon niet. Ik ga jullie de komende weken op de hoogte houden van alles dat we gaan doen om Texas er doorheen te slepen”, aldus Matthew.

De acteur benadrukte ook dat mensen er nu voor elkaar moeten zijn. „Check even of het goed gaat met je buren. Sommige mensen wonen alleen of zijn al wat ouder. Kijk wat je voor hen kan doen, ook al is het maar iets kleins. In dit soort tijden moet je het echt samen als gemeenschap doen.”