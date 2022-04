Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie Kroniek in tijden van corona van dolende wereldburger

— Wat: roman — Wie: Pieter Waterdrinker — Uitgever: Nijgh & Van Ditmar

Door Bertjan ter Braak Kopieer naar clipboard

De nieuwe Waterdrinker is een drieluik: drie levens worden er verteld – levens die gaandeweg met elkaar versmelten. Zo zijn er de wederwaardigheden van een schrijver in een dubbel isolement. Niet alleen heeft hij met vrouw en katten huis en haard in Sint-Petersburg moeten verlaten vanwege corona, hij heeft haar nu ook in Frankrijk moeten achterlaten voor een promotietour voor zijn nieuwste boek. En dus hangt hij rond in Amsterdam.