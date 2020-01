Fleabag en Succession beste tv-series bij Globes

Hoofdrolspeelster en bedenker van Fleabag Phoebe Waller-Bridge won eerder op de avond ook al de award voor beste actrice in een comedy. Ze bedankte in haar speech onder meer Barack Obama, die de show eerder deze week op zijn favorieten van 2019 plaatste en grapte daarbij: „Hij stond altijd al op mijn lijst. En als je die grap niet begrijpt, moet je naar het eerste seizoen van Fleabag kijken.” In de serie zit een bekende scène waarin het personage dat de actrice speelt beelden van Obama kijkt tijdens een erg intiem moment.

Fleabag won van Barry, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel en The Politician. In de dramacategorie die Succession won, waren ook Big Little Lies, The Crown, Killing Eve en The Morning Show genomineerd.

Bij de miniseries ging Chernobyl er met de winst vandoor. Het programma won van The Loudest Voice, Unbelievable, Catch-22 en Fosse/Verdon.