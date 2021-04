Ghislaine Maxwell: regime van mijn gevangenis past beter bij Hannibal Lecter

Ⓒ Getty Images

En wéér klaagt GHISLAINE MAXWELL, de rechterhand van misbruikmiljardair JEFFREY EPSTEIN, over het leven in de gevangenis. In afwachting van haar proces deze zomer zit de 59-jarige Britse socialite al een tijdje achter slot en grendel in een streng beveiligde gevangenis in Brooklyn. Naar eigen zeggen heeft ze het daar erg zwaar. Zo zwaar zelfs, dat Maxwell het gevangenisregime meer geschikt vindt voor iemand als HANNIBAL LECTER!