Tennislegende geeft eerste tv-interview na celstraf Boris Becker stond doodsangsten uit: ’Ze wilden me vermoorden’

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Emotioneel blikt Boris Becker terug op zijn bange tijd in de Wandsworth-gevangenis. Ⓒ Getty Images

Een aantal dagen dook hij onder bij vrienden in Zuid-Duitsland na zijn vrijlating uit de Britse bajes en ontweek hij elke openbare gelegenheid. Boris Becker vertoont zijn gezicht in zijn thuisland voor het eerst weer tijdens een interview met Sat 1 Hierin vertelt hij hoe hij zijn verblijf in de gevangenis ervaren heeft. Eén conclusie valt alvast te trekken; gezien de doodsangsten die hij uitstond, mag hij blij zijn dat hij in plaats van tweeënhalf jaar, al na acht maanden weer op vrije voeten is!