Broer Geri Horner op 54-jarige leeftijd onverwacht overleden

De Spice Girl bevond zich op dat moment in Qatar waar ze bij haar echtgenoot Christian Horner was, die zich daar als teambaas van het Red Bull Formule 1-team voorbereidde op de Grand Prix race. Een woordvoerder van Geri reageerde: „Zoals u kunt begrijpen is dit een ontzettend moeilijke tijd en vragen wij u de privacy van de familie te respecteren.”

Geri was volgens bronnen ’gebroken door het nieuws’. „Het was al heel heftig voor haar om te horen dat hij was gevallen en naar het ziekenhuis moest voor behandeling. Maar zijn overlijden komt binnen als een mokerslag, ze was heel close met Max. Ze is nu bij haar familie maar weet nauwelijks een woord uit te brengen, zo geschokt is ze.”

Max, die voor een eco-vriendelijk technologiebedrijf werkte, werd naar het Watford General Hospital gebracht nadat hij thuis na zijn val werd gevonden. Volgens de politie is zijn dood niet verdacht en zal een lijkschouwer verder onderzoek doen naar de exacte doodsoorzaak.