’Spider-Man: Far from home’ vol met vette karikaturen

Tom Holland is Spider-Man in ’Spider-Man Far from home. Ⓒ PR

Wat nu? Die vraag drong zich op toen in Avengers: Endgame tal van langlopende verhaallijnen tot een einde werden gebracht, met de dood van Tony Stark/Iron Man als tragisch hoogtepunt. Spider-Man: Far from home, het 23e Marvel-avontuur dat zich afspeelt in het eigen filmuniversum van deze stripgigant, luidt een nieuwe fase in en biedt een blik in de toekomst. Kosmische dreigingen hebben daarbij plaatsgemaakt voor de gevaren van menselijke machtswellust.