Kevin Hart: ’Het gaat beter met de gezondheid van Jamie Foxx’

„Ik heb het geluk dat ik af en toe bij Jamie kan kijken hoe het met hem gaat”, zegt Hart in de podcast Impaulsive, van influencer en worstelaar Logan Paul. „Zijn omgeving laat echter weinig los over zijn toestand, omdat Jamie tot op zekere hoogte altijd al een gesloten persoon is geweest. Maar het toffe is dat het wel beter met hem gaat. Alle gebeden, liefde en energie, dat wordt allemaal gezien en gevoeld”, aldus de acteur over de vele beterschapswensen die fans naar Foxx stuurden.

Volgens Hart wordt er „veel progressie” geboekt als het gaat om de gezondheid van Foxx. „Mijn liefde en energie gaan allemaal uit naar hem. We hebben hem nodig. Ik weet dat hij dat weet en dat ook voelt, want er is ontzettend veel steun voor hem de laatste tijd. Ik kan alleen maar hopen dat het zo doorgaat.”

Woensdagavond deelde Foxx op Instagram voor het eerst sinds zijn ziekenhuisopname zelf een bericht over zijn toestand. Hierin bedankte hij iedereen voor alle liefde die hij heeft ontvangen. „Ik voel me gezegend.”