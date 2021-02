Taylor Swift slaat terug naar pretpark

Begin deze maand klaagde Evermore Park de muzikante aan, omdat zij met haar album Evermore inbreuk zou maken op het handelsmerk van het attractiepark. De advocaten van Taylor Swift noemden de aantijgingen ’ongegrond’ en namen de brief die het park heeft geschreven niet serieus. Die zou op 18 december vorig jaar al zijn opgesteld, een week nadat Swift haar album lanceerde.

Toch laat Taylor het er niet bij zitten en slaat ze nu terug met een tegenaanklacht. De zangeres stelt dat muziekrechtenorganisatie BMI, vergelijkbaar met Buma/Stemra in Nederland, al in 2019 bij het park aan de bel trok omdat het in de interactieve attracties muziek van artiesten gebruikte zonder licenties. Het zou naast liedjes van Taylor ook om die van onder meer Katy Perry, Abba, The Beatles, Billy Joel, Britney Spears, Green Day en Whitney Houston gaan. Het park kreeg diverse herinneringen maar zou nooit actie hebben ondernomen. Taylor eist nu een schadevergoeding en een permanent verbod op haar muziek voor het park.