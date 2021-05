Paul de Munnik: ’Ik heb een aantal mensen flink beschadigd’

In Trouw vertelt de voormalige wederhelft van Thomas Acda dat hij op het gebied van ontrouw een ’behoorlijk slecht trackrecord’ heeft. Het is daarom een onderwerp dat hij liever niet bespreekt. „Ik heb een aantal mensen flink beschadigd en daar voel ik me nog steeds heel schuldig om, maar, zoals de Engelsen zeggen: you can’t unscramble scrambled eggs.”

De Munnik vindt dat hij er een ’puinhoop’ van heeft gemaakt. „En dat kan ik mezelf niet vergeven. Het is niet zo dat ik mezelf elke dag loop af te ranselen, maar ik heb het gewoon niet goed gedaan. Meer wil ik er niet over zeggen. Niet om problemen uit de weg te gaan, maar omdat ik wil voorkomen dat ik ooit nog anderen pijn zal doen.”

Liegen

Het kost de muzikant, die later deze maand optreedt met gelegenheidsband The Streamers en recentelijk zijn soloalbum III uitbracht, moeite om de waarheid te spreken. „Ik loog tegen mijn ouders, ik loog tegen mijn vrienden. (...) Angst om afgewezen te worden. Ik denk al snel: als ik het eerlijk zeg, krijg ik gedoe en als ik er nét iets anders van maak, kom ik er waarschijnlijk wel mee weg.”

Nog erger is het wanneer De Munnik een leugentje vertelt aan vrienden of mensen die dicht om hem heen staan. „Omdat die zich hardop afvragen: wie ben je nou eigenlijk? Ik heb geliefden van me afgeduwd door niet helemaal eerlijk te zijn. Daar wil ik nu, op mijn vijftigste, eindelijk weleens vanaf. En ik probeer het ook uit te dragen. Ik zeg van tevoren: ik wil heel graag met je praten, maar je moet wel weten dat ik eerlijk zal zijn. Ik draai nergens meer omheen.”