Nieuwe Oscarkans Nederlander Arjen Tuiten

In 2018 geleden maakte Tuiten, die in Los Angeles woont en werkt, voor het eerst kans op een Academy Award. Destijds was dat voor de door hem verzorgde haar en make-up in de film Wonder.

Dat jaar moest Arjen Tuiten echter de ultieme eer gunnen aan collega Kazu Hiro, die Oscarwinnaar Gary Oldman omtoverde tot Winston Churchill in Darkest hour. Nu nemen die twee het opnieuw tegen elkaar op. Kazu Hiro is dit jaar namelijk genomineerd voor zijn make-up in Bombshell.