Johan Derksen praat in nieuw NPO-programma over diversiteit en inclusie

Castricum probeert in het programma vragen te beantwoorden als ’schieten we zo nu en dan niet behoorlijk door?’. Dat doet hij door in gesprek te gaan met ’zelfbenoemde voorvechters van meer gelijkheid en diversiteit’, maar ook met ’mensen die nog altijd met de hakken in het zand staan en die iedere vorm van verandering verafschuwen’.

Bekijk ook: Johan Derksen laat muziek spreken na kaarsrel

Derksen kwam vorige week onder vuur te liggen nadat hij in het programma Vandaag Inside bekende ooit een bewusteloze vrouw met een kaars te hebben gepenetreerd. Hij nuanceerde dit in de volgende uitzending en stelde dat er geen penetratie had plaatsgevonden. Naar aanleiding van de ophef besloot Derksen, die al met Castricum sprak vóór zijn bewuste uitspraken, uiteindelijk te stoppen met het programma, evenals tafelgenoten Wilfred Genee en René van der Gijp.

Castricum spreekt verder met onder anderen politicus Tunahan Kuzu, acteur André Dongelmans, cabaretier Freek de Jonge en NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff.