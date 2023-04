Premium Het beste van De Telegraaf

Fockeline Ouwerkerk: ’Liefde is een soort drug waar je rare dingen van gaat doen’

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

Fockeline Ouwerkerk over haar personage: „Marie had een vriendin van mij kunnen zijn.”

Tijdens zonnige vakanties wemelt het niet alleen van de smoorverliefde pubers. Ook getrouwde volwassenen kunnen er wat van. In Zomer in Frankrijk bedenken twee veertigers een list om met elkaar verder te kunnen, in plaats van met hun vastgeroeste gezinsleven. „Ze zijn totaal ontoerekeningsvatbaar”, zegt hoofdrolspeelster Fockeline Ouwerkerk. „Daar zit ook juist iets heel liefdevols in.”