Chantal Janzen sentimenteel over zoon James: ’Wat ben ik trots op hem’

„Toen ik nog geen of net moeder was, vond ik andere moeders n bietje overdreven doen als ze het hadden over hun ’1e baby’, hun ’firstborn’ en de eeuwige ’geniet er maar van want de tijd gaat zo snel vóórdat je het weet zijn ze ineens groot’- uitspraken. Ik vond dat ’n beetje gezever. En overdreven. En overrated”, leidt Chantal haar verhaal in. „Want als ik destijds klaagde over een niet-slapend kind riep ik met wallen tot m’n knieën terug: ’Nou, ik kan niet wáchten tot ie t huis uit gaat!’”

Volgens Chantal komt niet alleen wijsheid met de jaren maar ook ’zachtheid’. „Zachter worden. In best veel dingen. Of beter gezegd (en toegegeven): sentimenteler.”

Ze vindt nu dan ook dat de tijd veel te snel gaat. „Bij dezen, ik ben ook zo’n moeder geworden. And I love it”, schrijft Chantal bij een foto met James. „Wat ben ik toch trots op ’m. Je wilt dat ze groter worden, maar ook altijd klein blijven. Lastig hè?”