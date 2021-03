Jack Poels nog niet wakker genoeg voor avondoptredens

De voorman van de Limburgse band Rowwen Hèze vertelt aan het AD zich fysiek nog niet klaar te voelen voor die omschakeling. „Maar mijn vrouw zegt: ’Als het weer mag, komt er zo’n energie in jou vrij. Vertrouw op je adrenaline.’ Daar houd ik me maar aan vast.”

Zijn tweede soloalbum II, die onlangs uitkwam, schreef hij in coronatijd. En dat is volgens de zanger wel te merken. „Dat hoor je terug in bijvoorbeeld Hartevrouw, waarin ik me afvraag hoe erg het zou zijn als je nooit meer op vakantie zou kunnen.” Al zou dat voor de 63-jarige Poels niet zo heel erg zijn. „Zolang ik nog wel af en toe op een stedentrip kan.”

Ook zijn band Rowwen Hèze komt later dit jaar met een nieuwe plaat. Maar eerst stopt de Limburger nog tijd in de lancering van II. Zo trad Poes onder meer op tijdens een livestreamconcert vanuit een bruincafé in Venlo. „De bandleden gunnen me mijn soloproject, omdat ze weten dat ik er weer voor ze ben zodra die bandbus de garage weer uit mag.”