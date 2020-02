’Lil Kleine met moeder herenigd’

„Gisteren was wel een heel bijzondere dag”, schrijft Babette bij een reeks foto’s op Instagram. „Ik leerde niet één, maar twee kleinkinderen kennen. In de ochtend werd prachtige Sophia geboren, dochter van mijn oudste zoon Nout en schoondochter Sarita, maar in de middag, bij mijn tweede bezoek, liep ik tegen dit kereltje aan; mijn kleinzoon Lío van zoon Jorik en schoondochter Jaimie”, schrijft ze gelukkig.

„En voor ik het wist had ik beiden op schoot en zaten we met z’n allen bij elkaar.” Een verrassende situatie, gezien Lil Kleine er nooit een geheim van heeft gemaakt dat zijn moeder tot het verleden behoort.

Zo sprak hij vorig jaar nog openhartig in Waar Is De Mol? over zijn moeilijke jeugd en slechte relatie met Babette. „Mijn moeder heeft hele erge dingen gedaan met mij als kind”, liet hij toen weten. „Die dingen doe je niet bij een kind. Helemaal bij niemand en al helemaal niet bij je eigen kind. (...) Ik ben daar misschien heel hard in, maar ik heb daar geen gevoel meer bij.”

Lil Kleine was niet bereikbaar voor commentaar.