Canadese politie gaf 37.000 euro uit aan beveiliging Harry en Meghan

De Royal Canadian Mounted Police (RCMP) heeft tussen 18 november en 22 januari 56.384 Canadese dollar besteed aan overuren en logistiek voor het verblijf van Harry, Meghan en hun zoontje Archie. Die hadden ook Britse beveiligers bij zich, aan wie het grootste deel van de bewaking van het gezin toeviel.

De federatie van belastingbetalers had een petitie ingediend bij premier Justin Trudeau waarin erop werd aangedrongen dat geen Canadees belastinggeld zou worden gebruikt voor de beveiliging van het hertogelijk paar. Trudeau had hun komst juist verwelkomd en in februari bevestigde het ministerie van Openbare Veiligheid aan CTV News dat de RCMP had meegewerkt aan de beveiliging van Harry en Meghan.

Daaraan kwam een einde toen zij binnen de koninklijke familie een stap terug deden en geen koninklijke taken meer vervulden. Het plan om eventueel in Canada te blijven wonen werd ook opgegeven. Het paar vestigde zich in Los Angeles, waarna de Amerikaanse president Donald Trump meteen liet weten dat de VS niet zouden opdraaien voor de beveiligingskosten.