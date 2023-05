Michelle Yeoh: veel te danken aan succes Crazy Rich Asians

De 60-jarige actrice won eerder dit jaar als eerste vrouw van Aziatische komaf een Oscar voor beste actrice voor haar rol in Everything Everywhere All At Once (EEAAO). Die film won ook de Oscar voor Beste Film. Volgens de actrice zou de film vijf of tien jaar geleden waarschijnlijk niet genomineerd zijn voor de beroemde filmprijzen.

Door Crazy Rich Asians ontstond volgens Yeoh een beweging. „Opeens zagen studio’s in dat mensen wel een volledig Aziatische cast wilden zien”, zei de actrice. „Het heeft het makkelijker gemaakt. Het beste wat er is gebeurd, is dat ik nu scripts krijg waarin een personage niet beschreven wordt als een Chinees of Aziatisch ogend persoon.”

In het gesprek keek Yeoh ook onder meer terug op de eerste keer dat ze op het festival van Cannes was, inmiddels meer dan twintig jaar geleden met de film Crouching Tiger, Hidden Dragon. Volgens haar was het „heel duidelijk” dat Hollywood toen nog niet klaar was om erkenning te geven aan Aziatische acteurs. De film van Ang Lee was toen een groot succes en werd tien keer genomineerd voor een Oscar. Geen van de acteurs werd echter genomineerd. „Maar hoe kom je daar zonder de acteurs? Dus dat is een beetje vreemd”, merkte Yeoh op.