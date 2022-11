Oud-butler prinses Diana uit kritiek op nieuw seizoen The Crown

„We zien koninklijke familiegeschiedenis door de lens van een fictief drama”, schrijft Burrell op Instagram. „Iedereen die zich niet bewust is van de historische details, zou zomaar kunnen geloven dat alles op feiten is gebaseerd. Kijkers moeten zich ervan bewust zijn dat niet alles wat ze zien een correcte weerspiegeling is van wat er werkelijk is gebeurd.”

(Tekst gaat verder onder bericht.)

Kritiek

Bekende Britten lieten eerder al kritiek horen op The Crown. Zo noemde voormalig premier John Major de verhaallijnen in de vijfde reeks „zeer kwetsend” en Tony Blair sprak van „complete onzin”. Ook actrice Judi Dench sprak haar afkeur uit.

Netflix voegde na aanhoudende kritiek een waarschuwing toe aan de serie. Daarin staat dat het verhaal dat wordt verteld is gebaseerd op feiten maar toch echt tot fictie gerekend moet worden. Het vijfde seizoen van The Crown is vanaf woensdag te zien.